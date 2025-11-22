Cremonese-Roma, i convocati di Gasperini: out Hermoso, Dybala e Bailey. Presenti Ferguson e Ndicka

Domani alle ore 15 andrà in scena allo Stadio Zini il match tra Cremonese e Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Alla vigilia della partita Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista non figurano Mario Hermoso, Leon Bailey, Paulo Dybala, Artem Dovbyk e Angelino. Presenti, invece, Evan Ferguson nonostante non sia ancora al 100% ed Evan Ndicka.

L'elenco dei convocati

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Baldanzi, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy.

(asroma.com)