Calciomercato Roma: conferme sull'interesse per Luis Henrique, ma l'Inter non apre alla cessione

22/11/2025 alle 14:31.
La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo in vista della sessione invernale di calciomercato e tra i nomi sondati dalla società giallorossa c'è anche Luis Henrique dell'Inter. Come rivelato da Gianluigi Longari di Sportitalia, arrivano conferme sull'interesse del club capitolino nei confronti del calciatore brasiliano ma al momento i nerazzurri fanno muro e non hanno intenzione di cedere il giocatore.