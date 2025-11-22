Calciomercato Roma: conferme sull'interesse per Luis Henrique, ma l'Inter non apre alla cessione

La Roma è alla ricerca di un esterno offensivo in vista della sessione invernale di calciomercato e tra i nomi sondati dalla società giallorossa c'è anche Luis Henrique dell'Inter. Come rivelato da Gianluigi Longari di Sportitalia, arrivano conferme sull'interesse del club capitolino nei confronti del calciatore brasiliano ma al momento i nerazzurri fanno muro e non hanno intenzione di cedere il giocatore.

Confermato l’interesse della Roma per Luis Henrique anticipato ieri in esclusiva. L’Inter al momento non ha intenzione di aprire trattative per la partenza dell’esterno brasiliano. ⬇️ https://t.co/VQl6XEyKJK — Gianluigi Longari (@Glongari) November 22, 2025



