Verso Fiorentina-Roma: Dybala torna tra i convocati, ma è out Angelino. La Femminile travolge 4-0 il Parma. E intanto Friedkin è atteso a Trigoria

Vigilia di campionato per la Roma, che si prepara ad affrontare la Fiorentina con una notizia importante: il ritorno di Paulo Dybala tra i convocati, anche se dovrà fare a meno di Angeliño, fermato dall'influenza. Ad anticipare il match del Franchi ci pensa la Roma Femminile, che travolge 4-0 il Parma all'esordio in campionato. Ma le notizie non arrivano solo dal campo: Soulé non ha paura a esporsi e ribadisce chiaramente che l'obiettivo stagionale è la qualificazione alla Champions, mentre a Trigoria è atteso a breve il presidente Dan Friedkin per una serie di incontri strategici con la dirigenza e Gasperini, per discutere del futuro, del mercato di gennaio e della questione sponsor, un tema caldo dopo mesi senza un main partner sulla maglia.
