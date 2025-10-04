Fiorentina-Roma, i convocati di Gasperini: torna Dybala. Out Angelino per influenza, ancora assente Bailey

Domani alle ore 15 la Roma affronterà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi in occasione del match valido per la sesta giornata di Serie A e Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i toscani. Nell’elenco compare anche Paulo Dybala, il quale torna a disposizione dopo l'infortunio rimediato contro il Torino. Gli unici due assenti sono il lungodegente Leon Bailey e a sorpresa anche Angelino, colpito da influenza.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

