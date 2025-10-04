Serie A Femminile, ROMA-PARMA 1-0 (10' Corelli): segui in tempo reale. Viens sciupa il raddoppio

Parte oggi la Serie A Femminile. Dopo la sconfitta in finale di Women's Cup contro la Juventus, la Roma di mister Rossettini ospiterà il Parma al Tre Fontane in questa prima giornata. Calcio d'inizio fissato per le 12:30.
IL TABELLINO
ROMA: Baldi; Bergamaschi, Van Diemen, Valdezate, Veje; Giugliano, Kuhl, Pandini; Babajide, Corelli, Viens. A disp.: Mazzocchi, Soggiu, Di Guglielmo, Heatley, Oladipo, Valdezate, Dragoni, Greggi, Rieke, Galli, Haavi, Pante, Pilgrim
All. Luca Rossettini
PARMA: Ceasar; Bou Salas, Ambrosi, Cox, Real Carranza; Rabot, Pondini, Esteve, Dominguez; Kajan, Pinther. A disp.: Fabiano, Copetti, Masu, Lonati, Cardona, Distefano, Zamanian, Kajzba, Cissoko, Bertucci, Uffren, Benedetti
All. Giovanni Valenti
Arbitro: Mattia Maresca. Assistenti: Steven La Regina - Nicola Valcaccia. Quarto Ufficiale: Domenico Petraglione
Marcatrici: 10' Corelli
LA CRONACA DELLA PARTITA
Primo tempo:
11' - Pandini si inserisce in area con il pallone sulla destra e serve dentro l'area Viens. La canadese però colpisce male e non trova il gol.
10' - VANTAGGIO ROMA. Grande palla di Giugliano per Corelli in area. La numero 16 stoppa il pallone e appoggia in rete trovando il gol dell'1-0.
6' - Ci prova il Parma con un tiro dalla distanza, ma la difesa giallorossa è brava a respingere.
1' - Match al via