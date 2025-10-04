Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: Under 15, U16 e Primavera in campo domani contro il Napoli. L'U18 batte 1-2 la Cremonese e vola al secondo posto

LAROMA24.IT - Dopo l'inaspettato ko casalingo contro il Lille in Europa League, la Roma è pronta a tornare in campo: domani alle ore 15 affronterà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina di Stefano Pioli in occasione della sesta giornata di Serie A, ma gli uomini di Gian Piero Gasperini non sono l'unica formazione giallorossa impegnata nel weekend.

Soffermandoci sul settore giovanile, l'Under 15 di mister Mirko Trombetti va alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato e domani alle ore 13 affronta a Trigoria il Napoli. I capitolini sono in vetta alla classifica del Girone C con 9 punti, 13 gol fatti e soltanto uno subito, mentre i partenopei sono terzultimi a quota 1. I giallorossi stanno avendo un rendimento altissimo e nei primi tre turni hanno schiantato 3-0 il Palermo, 1-6 il Pescara e 4-0 l'Avellino.

Stesso avversario per l'Under 16, che affronterà il Napoli alle 15 a Trigoria in occasione della quarta giornata di campionato. A differenza dell'Under 15, i ragazzi di Marco Ciaralli hanno interrotto la serie di vittorie (4-1 al Palermo e 3-1 al Pescara) con un pareggio per 0-0 contro l'Avellino. In seguito al successo del Bari (primo a punteggio pieno), la Roma ha perso la vetta della classifica del Girone C ed è seconda a quota 7 punti in coppia con l'Avellino.

Momento di pausa, invece, per l'Under 17 di Alessandro Toti. Dopo quattro successi nelle prime quattro giornate del Girone C (0-3 contro l'Avellino, 3-1 contro il Frosinone, 0-2 contro la Juve Stabia e 5-3 contro l'Empoli), i giallorossi torneranno in campo il 12 ottobre alle 15 contro il Bari (partita contro il Palermo, valida per il quinto turno, rinviata al 16 ottobre). La Roma sta dominando il campionato ed è l'unica squadra a punteggio pieno, a +5 sul Palermo secondo (che ha una gara in meno dei ragazzi di Toti).

Vittoria per l'Under 18 di Mattia Scala, che questa mattina ha battuto 1-2 la Cremonese grazie alle reti di Maccaroni e Corredera (il quale gioca da sotto età, dato che è un classe 2009). Inutile, invece, la rete del calciatore grigiorosso Bono. Risultato fondamentale in trasferta per i giallorossi contro un avversario davvero ostico e reduce da tre successi in quattro partite. Grazie a questo 1-2 la Roma resta imbattuta e sale al secondo posto in classifica a quota 11 punti in 5 giornate, portandosi a -1 dal Cesena (che ha una partita in meno).

Concludiamo con la Primavera del tecnico Federico Guidi, che affronterà il Napoli (come l'Under 15 e l'Under 16) domani alle ore 13 nella settima giornata di campionato. I giallorossi vogliono ripetersi dopo l'1-0 contro il Frosinone e al momento si trovano al nono posto in classifica con 10 punti in 6 gare, mentre i partenopei sono ultimi a quota 3: "Cerchiamo continuità di prestazioni - il commento di Guidi ai canali ufficiali del club -. Dalla gara contro il Sassuolo la squadra approccia bene le partite, sta avendo le giuste distanze e stanno emergendo diversi singoli con grandi margini di miglioramento. In campionato il Napoli gioca con praticamente tutti gli effettivi al limite di età ed è un avversario ostico. Non dobbiamo sbagliare atteggiamento, ora l'errore più grande sarebbe guardare la classifica".