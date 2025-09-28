Italia Under 17: quattro romanisti convocati per le qualificazioni all'Europeo (COMUNICATO)

Dal 1° al 7 ottobre andrà in scena in Estonia il primo turno delle qualificazioni all'Europeo Under 17 e l'Italia, inserita nel Gruppo 1, affronterà l'Estonia martedì 1° ottobre alle 12.30, il Montenegro sabato 4 ottobre alle 12.30 e l'Ucraina martedì 7 ottobre alle 15.30. Il commissario tecnico Daniele Franceschini ha diramato la lista dei convocati e sono presenti quattro calciatori della Roma: Giampaolo Bonifazi, Cristian Cioffi, Gioele Giammattei e Mattia Guaglianone (unico classe 2010 presente).

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Tommaso Mazzi (Fiorentina);

Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Edoardo Biondini (Empoli), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Guaglianone (Roma);

Attaccanti: Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Delis Gjeci (Inter), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).

Staff - Tecnico: Daniele Franceschini; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti; Match analyst: Federico Santi; Medici: Cosma Calderaro e Francesco Cuccaro; Fisioterapista: Alessandro Sferrella; Nutrizionista: Francesco Leva; Tutor scolastico: Alessandro Milani; Segretario: Guglielmo Cammino.

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE