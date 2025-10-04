Primavera, Guidi: "Cerchiamo continuità di prestazioni, non guardiamo la classifica. Cama? Tornerà più forte dopo il Mondiale" (VIDEO)

Domani alle ore 13 la Roma Primavera affronterà il Napoli in occasione della settima giornata di campionato e alla vigilia del match l'allenatore giallorosso Federico Guidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Il Mondiale Under 20 è una vetrina prestigiosa e importante che dà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi, come nel caso di Cama, con giocatori più grandi ed evoluti che si sono approcciati ai campionati professionistici. Ogni partita che farà, sarà motivo di grande crescita. Cama ha vinto l'MVP nella prima partita e ha fatto assist nella seconda, sta svolgendo un ottimo Mondiale e ci auguriamo che possa continuare su questo tipo di prestazione. Al rientro troveremo sicuramente un giocatore migliorato".

Si va in trasferta a Napoli per cercare continuità: è questo ciò che cerca la Roma?

"Sì, cerchiamo continuità di prestazioni e la squadra la sta avendo. Non possiamo fermarci ai singoli risultati ma dobbiamo vedere quello che la squadra esprime. E' da Sassuolo che la squadra approccia bene le partite, sta avendo le giuste distanze e stanno emergendo diversi singoli con grandi margini di miglioramento. Siamo contenti, la nostra continuità deve essere orientata sulle prestazioni. Se le prestazioni sono positive è anche più semplice arrivare a risultati che ci regalano emozioni più belle".

Servirà l'approccio giusto per vincere contro il Napoli?

"Affrontiamo una squadra che sta vivendo l'esperienza internazionale della Youth League. In campionato gioca con praticamente tutti gli effettivi al limite di età tranne uno o due calciatori, sono quasi tutti 2006. Si tratta di un avversario ostico. Noi dobbiamo pensare a ciò che sappiamo e dobbiamo fare senza sbagliare atteggiamento. Ora l'errore più grande sarebbe guardare la classifica. Non ci deve appartenere, sono passate così poche partite che i reali valori non sono ancora emersi definitivamente. Concentriamoci su noi stessi, cercando di dare continuità a ciò che stiamo facendo ultimamente".