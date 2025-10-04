Fiorentina-Roma: giallorossi partiti per Firenze (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 15 la Roma affronterà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi in occasione del match valido per la sesta giornata di Serie A. In seguito all'allenamento di rifinitura svolto al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, il gruppo giallorosso si è recato in stazione nel pomeriggio ed è ora in partenza verso Firenze. Insieme alla squadra è presente anche Paulo Dybala, il quale è tornato a disposizione dopo l'infortunio rimediato contro il Torino. Gli unici due assenti sono il lungodegente Leon Bailey e Angelino per influenza.