Friedkin in missione per l'Eca e per la Roma

Top Dan, pilota avventuroso e riservatissimo, sta pianificando l'atterraggio sulla base di Roma. Tornando a casa dalla trasferta di Firenze, la delegazione giallorossa potrebbe infatti trovare a Trigoria niente meno che "mister president", il patron che predica il silenzio e la riservatezza ma che non rinuncia mai a prendere di petto le decisioni importanti, chiedendo conto delle deleghe che concede. [...] Dalle grandi questioni internazionali, Friedkin passerà al vaglio le questioni giallorosse. In quegli stessi giorni Dan potrebbe infatti far visita alla squadra, incontrare il ds Massara e il senior advisor Ranieri e anche intrattenersi con il tecnico Gasperini, con il quale c'è un rapporto sincero e schietto. La presenza del patron americano, che si trova già in Europa e nei giorni scorsi è stato avvistato in Scozia, a Carnoustie, per l'Alfred Dunhill Links Championship di golf, si rivelerà utile per stilare, insieme ai dirigenti e all'allenatore, un piano di media-lunga durata, con annesse strategie operative per il mercato di gennaio e non solo. L'ultima visita di Friedkin a Trigoria risale alla fine di agosto, quando il suo arrivo lasciava immaginare una svolta immediata sulle trattative (Sancho su tutte) che si erano arenate sulla distanza tra domanda e offerta. [...] Chissà che questa non possa essere l'occasione per affrontare la questione commerciale: la Roma è passata dai 25 milioni garantiti in due anni da Riyadh Season ad avere la maglia senza sponsor, una scelta inedita nei mesi in cui ogni voce nei ricavi può rivelarsi decisiva per rispettare i paletti del fair play finanziario ed evitare dolorose cessioni.

(Corsport)