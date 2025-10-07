Trigoria: Bailey vicino al rientro, Wesley non parte per il Brasile. Ag. Soulé a LR24: "Merita la nazionale, può giocare anche per l'Italia". Friedkin al lavoro a Roma

Una giornata che porta con sé importanti aggiornamenti per la Roma, dal campo all'infermeria fino alle questioni societarie. A Trigoria si registrano novità sul fronte infortunati, con il rientro in gruppo di Leon Bailey sempre più vicino e Wesley che salta gli impegni con il Brasile, mentre Gasperini, che si gode la sua miglior partenza di sempre, pianifica il lavoro in vista dei prossimi impegni e chiede un'ulteriore amichevole prima della sfida all'Inter. A catturare l'attenzione sono anche le parole dell'agente di Matías Soulé, che in esclusiva a LR24.it ha risposto alle critiche passate e dichiarato di aspettarsi la chiamata della nazionale argentina, lasciando però clamorosamente aperta l'ipotesi di un futuro in azzurro. Ma i riflettori sono puntati anche sulla Capitale, dove sono arrivati i Friedkin per una serie di appuntamenti strategici, tra cui l'assemblea dell'ECA. Sul fronte del nuovo stadio, intanto, si registrano altri passi concreti nei lavori di rimozione nell'area di Pietralata.
I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA
IL TEMPO - WESLEY RESTA A TRIGORIA. ATTESA BAILEY
GASPORT - RITORNA BAILEY. IN SETTIMANA ANCORA IN GRUPPO
GASPORT - I FRIEDKIN AL LAVORO NELLA CAPITALE: ASSEMBLEA ECA, STADIO E MERCATO
LA REPUBBLICA - GASP NON SI VUOLE FERMARE: UNA AMICHEVOLE PRIMA DELL'INTER
MATIC TORNA SULL'ADDIO ALLA ROMA: "PROMESSE NON MANTENUTE, MI SENTIVO SEMPRE IN PROVA"
CORSPORT - UN PIENO DI GASP: È LA MIGLIOR PARTENZA IN CARRIERA
STADIO ROMA: AL VIA LE OPERAZIONI PER LA RIMOZIONE DEL "SOLETTONE" NELL'AREA DELL'EX AUTORICAMBI
POST MATCH - DA PISA A FIRENZE
ORA È UFFICIALE: MARK SERTORI LASCIA LA ROMA. IL MESSAGGIO: "CHE VIAGGIO. ABBIAMO RIDOTTO DEL 42% IL NUMERO DI PARTITE PERSE DAI GIOCATORI INFORTUNATI"
ZIOLKOWSKI: "LA SERIE A È UN ALTRO LIVELLO, OGNI SETTIMANA GIOCHI CON AVVERSARI MIGLIORI E CRESCI"
AG. SOULÉ A LR24.IT: "C'ERA GENTE CHE DICEVA CHE ERA IL NUOVO ITURBE... ARGENTINA? AVREBBE ANCHE POSSIBILITÀ DI CONVOCAZIONE CON L'ITALIA"
MALCOM, L'AFFARE CHE BEFFÒ LA ROMA FINISCE IN TRIBUNALE: INDAGINE SU COMMISSIONI E IRREGOLARITÀ DEL BARCELLONA
MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO
LR24