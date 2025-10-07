I Friedkin al lavoro nella Capitale: assemblea Eca, stadio e mercato

Dan e Ryan Friedkin sono attesi oggi nella Capitale. I proprietari della Roma parteciperanno all'assemblea generale dell'European Club Association (di cui Dan è membro dal 2021). (...) I massimi dirigenti giallorossi faranno comunque tappa prima di tutto a Trigoria, dove incontreranno tutto lo staff dirigenziale (e domani anche il tecnico Gasperini) per parlare dell'ottimo avvio di campionato e per affrontare altri dossier importanti, a partire da quello del nuovo stadio a Pietralata. I Friedkin si soffermeranno peraltro sulle strategie di mercato e sul situazione di bilancio che prevede entro il prossimo giugno 90 milioni di euro di plusvalenze nel rispetto del fair play finanziario. (...)

(gasport)