Wesley resta a Trigoria. Attesa Bailey

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Wesley resta a Roma. L'esterno giallorosso ha subito un duro colpo nella gara con la Fiorentina e, dunque, salterà gli impegni con il Brasile. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto, però, hanno escluso lesioni. Il brasiliano ha espresso tutto il proprio malcontento attraver-so un pipa 5u Instagram: «Rappresentare il nostro paese è la realizzazione di un sogno e la possibilità di difendere la nazionale brasiliana in un Mondiale mi motiva ogni giorno , ma purtroppo gli Infortuni fanno parte della vita di un atleta e quindi non potrò esserci». Saranno undici i giallorossi assenti - per gli impegni in nazionale - domani a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. I primi a tornare saranno Tsimikas e Ziolkowsi (ultima partita il 12 ottobre), seguiti da Koné e Dovbyk il giorno successivo. Gli ultimi a rientrare, dopo le gare in programma il 14, saranno Mancini, Cristante, Pisilli, N'Dicica, Celik, EI Aynaoui e Ferguson. Presente, invece, Bailey, pronto a tornare in gruppo a distanza di due mesi dall'infortunio.