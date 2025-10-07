Ag. SOULÉ a LR24.IT: "C'era gente che diceva che era il nuovo Iturbe... Argentina? Avrebbe anche possibilità di convocazione con l'Italia"

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Una delle certezze dell'inizio di stagione della Roma è Matias Soulé, il quale a suon di prestazioni convincenti, tre gol e due assist nelle prime sei partite di campionato, ha contribuito a portare i giallorossi in testa al campionato di Serie A. La redazione de LAROMA24.IT, ha contattato Martin Guastadisegno, agente dell'attaccante argentino per conoscere il suo punto di vista.

Come vede Soulé in quest'inizio di stagione?

"Mati sta facendo bene in quest'inizio di campionato, sta benissimo alla Roma e sta lavorando duro per crescere di partita in partita. Non dimentico però le critiche dello scorso anno, quando dopo solo due mesi alcuni giornali scrivevano che era il nuovo Iturbe. Ho visto un ragazzo che non si è scoraggiato dopo il rigore sbagliato in coppa ma ha reagito subito a Firenze. Dopo il gol con la Fiorentina ha caricato i suoi compagni per andare a cercare il vantaggio, sta diventando un leader in squadra".

Il futuro alla Roma.

"Roma è una piazza importante, è contentissimo di stare qua e vuole contribuire a portare in Champions questa squadra. Prima di tutto, va ringraziato Ranieri per avergli dato fiducia lo scorso anno, facendolo crescere e migliorare di partita in partita. Gasperini è uno dei migliori allenatori in Italia, segue con attenzione quello che gli chiede il mister e i risultati si vedono in partita, lo vedo in fiducia. Nelle classifiche di rendimento Mati è sempre uno dei migliori in campionato. Questo vuol dire che a livello atletico sta lavorando nella maniera corretta, ma deve continuare a crescere e non accontentarsi mai. Un ringraziamento va fatto anche a Daniele De Rossi che lo ha voluto fortemente a Roma la scorsa estate".

Capitolo nazionale?

"Lui sta lavorando tanto per la nazionale, è l'unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale. Lui è italo- argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si sbloccasse. Tutto è in piedi in questo momento, le posso dire che avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana".