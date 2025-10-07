ZIOLKOWSKI: "La Serie A è un altro livello, ogni settimana giochi con avversari migliori e cresci"

Jan Ziolkowski, uno dei volti nuovi del calciomercato estivo giallorosso targato Ricky Massara, ha parlato dal ritiro della nazionale polacca. Ecco le parole del difensore:

“La Serie A è ovviamente di un altro livello. Questo è stato un aspetto fondamentale del trasferimento. Ogni settimana ti confronti con giocatori migliori e semplicemente cresci. Sono un difensore, ho un piano per la mia carriera. Volevo passare per l'Italia e si è presentata questa opportunità". Sulla Nazionale: "Spero che vinceremo due partite, prima quella amichevole e poi quella di qualificazione. Spero di poter partecipare. Non importa contro quale avversario giochiamo, vogliamo scendere in campo e vincere ogni partita".

(sportowy.net)

