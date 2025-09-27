Vigilia di Roma-Verona, Gasperini: "Nucleo della squadra formato da 8/9 calciatori". Le ragazze perdono la finale di Women's Cup contro la Juventus

Dopo la vittoria in Europa League, domani alle 15 la Roma tornerà in campo per la sfida dell'Olimpico contro il Verona, che vedrà assenti soltanto Dybala e Bailey. Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida, ha parlato soprattutto dello zoccolo duro della squadra: "Da Svilar a Soulé ci sono molti 8/9 giocatori affidabili e presenti, che rappresentano il nucleo portante di questa squadra. Se riusciamo a inserire Pellegrini, Rensch e Tsimikas meglio ancora, ma il nucleo principale è quello. Il nucleo è affidabile e porta risultati". Giornata amara, invece, per la Roma Femminile, sconfitta 3-1 dalla Juventus nella finale di Serie A Women's Cup.
I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA
GLI AUGURI DEL CLUB A TOTTI: “BUON COMPLEANNO CAPITANO. SI SCRIVE TOTTI, SI LEGGE ROMA” (FOTO)
ROMA-VERONA, LE INFO PER I TIFOSI GIALLOROSSI: CANCELLI APERTI ALLE 12.30
EUROPA LEAGUE, RANGERS-ROMA: RISCHIO DIVIETO PER I TIFOSI GIALLOROSSI A GLASGOW
CONFERENZA STAMPA, GASPERINI: “TUTTI DISPONIBILI TRANNE BAILEY E DYBALA. TURNOVER? NUCLEO DELLA SQUADRA FORMATO DA 8/9 CALCIATORI, CHI STA BENE GIOCA” (VIDEO)
VIDEO – GASPERINI E LO ZOCCOLO DURO DELLA SQUADRA: “DA SVILAR A SOULÉ CI SONO 8/9 GIOCATORI MOLTO AFFIDABILI E PRESENTI”
SERIE A WOMEN’S CUP, JUVENTUS-ROMA 3-2: BEFFA PER LE GIALLOROSSE CHE PAREGGIANO DUE VOLTE, MA DECIDE THOMAS AL 92′ E REGALA IL TROFEO ALLE BIANCONERE (FOTO, VIDEO E DIRETTA)
ROMA-HELLAS VERONA, I CONVOCATI DI GASPERINI: AI BOX SOLO DYBALA E BAILEY
ROMA-HELLAS VERONA, I CONVOCATI DI ZANETTI PER LA SFIDA DELL’OLIMPICO
SERIE A, JUVENTUS-ATALANTA 1-1: BOTTA E RISPOSTA TRA SULEMANA E CABAL, UN PUNTO A TESTA
LR24