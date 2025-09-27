Roma-Hellas Verona, i convocati di Gasperini: ai box solo Dybala e Bailey

Vigilia di campionato per la Roma, che domani alle 15:00 ospita l'Hellas Verona all'Olimpico nella quinta giornata di Serie A. Al termine della rifinitura, il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei 24 giocatori convocati.

La buona notizia è il ritorno tra i convocati di Wesley, che ha recuperato dal problema muscolare che gli aveva fatto saltare il derby. Restano invece ai box, come previsto, gli infortunati Paulo Dybala e Leon Bailey, che proseguono i rispettivi percorsi di recupero.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

(asroma.com)

