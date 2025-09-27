Serie A Women's Cup, JUVENTUS-ROMA: le formazioni UFFICIALI. In attacco il trio Haavi-Pilgrim-Bergamaschi (FOTO e VIDEO)

Alle ore 17:30 va in scena allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia l'attesissima partita tra Juventus e Roma, valida per la finale della prima edizione della Serie A Women's Cup. Dopo aver superato il girone a punteggio pieno da prime in classifica, le giallorosse hanno battuto 3-0 la Lazio in semifinale e ora se la vedranno contro le bianconere nell'ultimo atto della competizione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Brighton, Schatzer, Pinto, Bonansea; Vangsgaard, Girelli.

A disp.: De Jong, Carbonell, Kullberg, Rosucci, Beccari, Walti, Godo, Cascarino, Libran, Calligaris, Krumbiegel, Cambiaghi.

All.: Canzi.

ROMA: Lukasova; Veje, Heatley, Van Diemen, Di Guglielmo; Rieke, Giugliano, Kuhl; Pilgrim, Haavi, Bergamaschi.

A disp.: Baldi, Soggiu, Valdezate, Viens, Dragoni, Corelli, Oladipo, Greggi, Pante, Pandini, Babajide, Galli.

All.: Rossettini.

Arbitro: Marotta. Assistenti: Vitale - Aletta. IV Ufficiale: Carlo Esposito

PREPARTITA

17:09 - Prosegue il riscaldamento



16:45 - Inizia il riscaldamento della Roma.

16:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

15:57 - La Roma è arrivata allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia.