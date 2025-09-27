Serie A Women's Cup, JUVENTUS-ROMA: le formazioni UFFICIALI. In attacco il trio Haavi-Pilgrim-Bergamaschi (FOTO e VIDEO)

Alle ore 17:30 va in scena allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia l'attesissima partita tra Juventus e Roma, valida per la finale della prima edizione della Serie A Women's Cup. Dopo aver superato il girone a punteggio pieno da prime in classifica, le giallorosse hanno battuto 3-0 la Lazio in semifinale e ora se la vedranno contro le bianconere nell'ultimo atto della competizione.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Brighton, Schatzer, Pinto, Bonansea; Vangsgaard, Girelli.
A disp.: De Jong, Carbonell, Kullberg, Rosucci, Beccari, Walti, Godo, Cascarino, Libran, Calligaris, Krumbiegel, Cambiaghi.
All.: Canzi.
ROMA: Lukasova; Veje, Heatley, Van Diemen, Di Guglielmo; Rieke, Giugliano, Kuhl; Pilgrim, Haavi, Bergamaschi.
A disp.: Baldi, Soggiu, Valdezate, Viens, Dragoni, Corelli, Oladipo, Greggi, Pante, Pandini, Babajide, Galli.
All.: Rossettini.
Arbitro: Marotta. Assistenti: Vitale - Aletta. IV Ufficiale: Carlo Esposito
PREPARTITA
17:09 - Prosegue il riscaldamento
Sam! ?#JuveRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/fgD9z9Zu5D
16:45 - Inizia il riscaldamento della Roma.
? È iniziato il nostro riscaldamento!#JuveRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/LJ428dnX66
16:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
? Ecco la nostra formazione per #JuveRoma
FORZA ROMA ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/PsL58jcZfl
15:57 - La Roma è arrivata allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia.
?️ Siamo arrivate allo stadio Romeo Menti#JuveRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/XHs8aV3ecT
?️? Castellammare di Stabia#JuveRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/dnbOEjlkYA
