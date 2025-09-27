Roma-Hellas Verona, i convocati di Zanetti per la sfida dell'Olimpico

L'Hellas Verona si prepara ad affrontare la Roma nella sfida in programma domani alle 15:00 allo Stadio Olimpico, valida per la quinta giornata di Serie A. Al termine dell'allenamento di rifinitura, il tecnico dei gialloblù, Paolo Zanetti, ha diramato la lista dei 25 giocatori convocati per la trasferta nella Capitale.
Di seguito, l'elenco completo dei calciatori a disposizione dell'allenatore per il match contro i giallorossi:
Portieri: Montipò, Perilli, Monticelli.
Difensori: Frese, Nuñez, Akpa Akpro, Bradarić, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Ajayi.
Centrocampisti: Yellu, Serdar, Giovane, Kastanos, Bernede, Niasse, Gagliardini, Al-Musrati, Castagnini.
Attaccanti: Belghali, Sarr, Orban, Fallou.