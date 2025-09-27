Gli auguri del club a Totti: "Buon compleanno capitano. Si scrive Totti, si legge Roma" (FOTO)

Il 27 settembre non è una data qualunque in casa Roma. Compie infatti gli anni Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. Il club ha celebrato l'ex capitano sui propri canali social: "Uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane. Primo per presenze e gol con la nostra maglia. Si scrive Totti, si legge Roma. Buon compleanno, capitano!", si legge su X.
?? Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane
? Primo per presenze e gol con la nostra maglia
? Si scrive TOTTI, si legge ROMA ?❤️
? Buon compleanno, Capitano! 1️⃣0️⃣#ASRoma pic.twitter.com/juB3JxFPEL
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 27, 2025
Su Instagram anche gli auguri di Vincent Candela, compagno di squadra per nove stagioni e grande amico del Pupone.
