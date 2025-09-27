Gli auguri del club a Totti: "Buon compleanno capitano. Si scrive Totti, si legge Roma" (FOTO)

27/09/2025 alle 10:48.
totti-17-giugno-2001

Il 27 settembre non è una data qualunque in casa Roma. Compie infatti gli anni Francesco Totti, che spegne oggi 49 candeline. Il club ha celebrato l'ex capitano sui propri canali social: "Uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane. Primo per presenze e gol con la nostra maglia. Si scrive Totti, si legge Roma. Buon compleanno, capitano!", si legge su X.

 

Su Instagram anche gli auguri di Vincent Candela, compagno di squadra per nove stagioni e grande amico del Pupone.

 

