VIDEO - Gasperini e lo zoccolo duro della squadra: "Da Svilar a Soulé ci sono 8/9 giocatori molto affidabili e presenti"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sullo zoccolo duro della squadra: "Da Svilar a Soulé ci sono 7-8 giocatori, forse anche 10, che sono molto affidabili e presenti. Presenti e competitivi sempre, per me rappresentano in questo momento il nucleo importante di questa squadra. Poi se riusciamo ad inserire Pellegrini, Rensch, Tsimikas e altri, ma in questo momento il nucleo affidabile ed efficace della Roma è questo e che c’è sempre".