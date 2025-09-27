Serie A, Juventus-Atalanta 1-1: botta e risposta tra Sulemana e Cabal, un punto a testa

Finisce in parità la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta, con i bianconeri che riescono a riacciuffare il risultato nel finale, chiudendo sull'1-1. A sbloccare il match era stata l'Atalanta, passata in vantaggio nel recupero del primo tempo con la rete di Sulemana. Nella ripresa la Juventus ha trovato il pareggio al 78' grazie a Cabal. L'Atalanta ha poi chiuso la gara in dieci uomini a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Marten de Roon all'80', ma è riuscita a difendere il pareggio fino al fischio finale.