Nuovo allenatore: è arrivato il sì definitivo di Gasperini. Stallo totale per il rinnovo di Svilar, la Roma ritiene eccessiva la richiesta dell'agente

Sono ore cruciali per il futuro della Roma. A meno di ripensamenti in extremis, infatti, sarà Gian Piero Gasperini a prendere il posto di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Nonostante l'inserimento della Juventus, che ha provato a fare un tentativo dopo il rifiuto da parte di Antonio Conte, l'ormai ex tecnico dell'Atalanta, terrà fede alla parola data alla Roma. Gasperini sta risolvendo gli ultimi dettagli della sua rescissione con la Dea e poi potrà essere ufficializzato. Dopo una ricerca durata mesi, i giallorossi hanno finalmente il nome dell'allenatore da cui ripartire per dar vita ad un progetto vincente. Per lui è pronto un contratto triennale.

Altra questione delicata è il rinnovo di Mile Svilar. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, il club giallorosso vorrebbe blindare l'estremo difensore nato in Belgio con tanto di corposo adeguamento (attualmente l'ex Benfica percepisce un milione di euro a stagione). La situazione, però, sembrerebbe andare per le lunghe con la Roma che non riesce ancora a trovare l'intesa con l'agente del calciatore. L'intenzione di ambo le parti è ovviamente quella di continuare insieme, ma, bisogna prima trovare l'intesa sull'ingaggio e sulle commissioni. Intanto, Svilar vorrebbe conoscere il suo futuro entro giugno.

