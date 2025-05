Attesa Gasp: intanto la Roma si cautela con Terzic

In ogni trattativa di mercato c'è sempre un piano B, un'alternativa pronta nel caso in cui l'obiettivo principale non dovesse concretizzarsi. Anche in questo caso, la Roma non vuole farsi cogliere impreparata qualora la pista che porta a Gian Piero Gasperini dovesse sfumare. Per questo motivo, il club giallorosso ha già iniziato a valutare profili alternativi, e tra questi spicca quello di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, finalista dell'ultima edizione della Champions League. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, nelle prossime ore è previsto un contatto diretto tra la dirigenza romanista e l’intermediario che sta curando i dialoghi con il tecnico tedesco. L’intermediario in questione è atteso in Italia in serata, segnale di un interesse che potrebbe evolversi rapidamente in qualcosa di più sostanziale.

LR24