Calciomercato Roma: dubbi sul Fair Play Finanziario e Gasperini prende tempo. L'allenatore sogna il ritorno alla Juventus

Nella giornata di ieri è andato in scena l'attesissimo incontro tra Gian Piero Gasperini, Florent Ghisolfi, Claudio Ranieri e i Friedkin, ma al momento la fumata è grigia. Secondo quanto riportato dal sito dell'emittente, l'allenatore dell'Atalanta non è più così sicuro di sedere sulla panchina giallorossa a causa di alcuni dubbi legati al Fair Play Finanziario che bloccano il mercato dei capitolini. Inoltre la permanenza di Antonio Conte al Napoli ha cambiato le carte in tavola e a restare scoperta sarebbe la Juventus, club in cui Gasperini ha iniziato la sua carriera da tecnico e sogna di tornare da sempre. L'allenatore ha deciso quindi di prendersi 2/3 giorni di pausa per non compiere decisioni affrettate e valutare tutte le proposte.

(sportmediaset.mediaset.it)

