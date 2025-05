Gasperini-Roma, fumata grigia. Il tecnico vuole garanzie sul mercato

Fumata grigia dopo l'incontro di ieri tra la Roma e Gian Piero Gasperini. C'è infatti ancora da aspettare. Come srive l'edizione online del quotidiano, il tecnico ha chiesto garanzie tecniche relative al fair play finaziario al club giallorosso. È quanto emerso dal colloquio che l’allenatore piemontese ha avuto ieri mattina con Dan e Ryan Friedkin. Gasperini è andato via con un’impressione assai positiva dei proprietari della Roma, che gli hanno spiegato esattamente quale fosse la situazione del bilancio giallorosso e della difficoltà delle prossime due sessioni di mercato. Alla fine della fiera la Roma ha preso tempo per capire come poter “aggirare” i paletti del fair play, anche perché Gasperini ha chiesto comunque la garanzia di poter avere subito una squadra all’altezza della situazione, su cui poter lavorare da subito. Ci si aggiornerà nei prossimi giorni, quando la Roma avrà studiato meglio la situazione e potrà dare delle risposte più precise a Gasperini sul fair play finanziario.

(gazzetta.it)

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE