PRUZZO: "Gasperini sarebbe l'uomo giusto al momento giusto" - MORONI: "Per come si è esposta la Roma se non arriva sarebbe una catastrofe"

La telenovela allenatore in casa Roma non sembra ancora arrivata alla conclusione. L'incontro di ieri pomeriggio con Gasperini faceva presagire un accordo imminente che però non è ancora stato formalizzato. Questo è diventato ovviamente l'argomento principale nell'etere romano: "E' impossibile farsi vedere così in giro e poi non arrivare ad un accordo" il pensiero di Fabio Petruzzi, condiviso da Tiziano Moroni: "Se non arriva a livello sportivo e mediatico, per come si è esposta la Roma, sarebbe una catastrofe".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Gasperini è l'idea originaria di Ranieri, è l'uomo su cui tutta la Roma ha puntato, compresa la proprietà che ora deve dare una risposta forte sciogliendo gli ultimi nodi e ottenendo il sì definitivo del tecnico che ad oggi ha una priorità per rispetto anche di Ranieri: i giallorossi. Gasp può essere l'uomo della svolta in termini di mentalità, basta assuefazione alla mediocrità e basta applausi ai sesti posti (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)



Speriamo non si sia complicata e che alla fine Gasperini firmi con la Roma. Certo, mi chiedo: possibile che non sapesse del FFP? Possibile che la Roma ieri non abbia portato già delle risposte? Se non arriva a livello sportivo e mediatico, per come si è esposta la Roma, sarebbe una catastrofe (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Mi fido di Ranieri e dei Friedkin, sono convinto che Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. E' impossibile farsi vedere così in giro e poi non arrivare ad un accordo (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Gasperini sarebbe il nome perfetto per la Roma, è un grandissimo allenatore. Svilar è il portiere più forte della Serie A, non lo darei via mai neanche per 100 milioni (STEFANO SORRENTINO, Retesport, 104.2)

Incontro importante e positivo tra la proprietà della Roma e Gasperini, ma non è stato decisivo. La Juventus potrebbe diventare un'opzione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini alla Roma? Sarebbe l’uomo giusto al momento giusto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)