Calciomercato Roma: il club considera eccessiva la richiesta dell'agente di Svilar. Il portiere vuole conoscere il proprio futuro entro fine giugno

Continua a tenere banco il futuro di Mile Svilar in casa Roma. Come rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, il club giallorosso ritiene eccessiva la richiesta dell'agente del portiere per il rinnovo di contratto. In seguito all'ultima offerta la società si aspetta un passo in avanti dell'entourage per trovare l'intesa definitiva, ma allo stesso tempo l'estremo difensore punta a conoscere il proprio futuro entro la fine di giugno.

