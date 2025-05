LIVE - Mercato allenatori: si complica la pista De Rossi-Fiorentina, contatti con il Torino ma c'è il nodo ingaggio. La Lazio incontra l'entourage di Sarri, Atalanta tra Pioli e Thiago Motta

Continua la girandola di allenatori in vista della prossima stagione e molte big della Serie A potrebbero ripartire da una nuova guida tecnica. In casa Roma il favorito resta Gian Piero Gasperini, ma il tecnico si è preso 2/3 giorni di tempo per decidere e sulle sue tracce c'è la Juventus. Occhio anche alle situazioni di Lazio, Atalanta e Fiorentina, pronte a cambiare allenatore. Nessun dubbio, invece, su Milan (Allegri), Napoli (Conte) e Bologna (Italiano) Ecco tutte le notizie della giornata in tempo reale.

LIVE

11:30 - Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna la Lazio incontrerà Marco Baroni per definire la risoluzione del contratto.

(gianlucadimarzio.com)

11:07 - Come rivelato da Eleonora Trotta, l'Atalanta continua a parlare con Stefano Pioli e nella lista rientra anche Thiago Motta. La Dea però deve prima chiudere il rapporto con Gasperini.

10:56 - Anche Daniele De Rossi è alla ricerca di una nuova panchina dopo l'esonero dalla Roma e sulle sue tracce c'è la Fiorentina. Come svelato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, la trattativa resta complessa per motivi ambientali. Inoltre nella giornata di ieri l'allenatore ha avuto dei contatti con il Torino, ma c’è il nodo ingaggio.

#Fiorentina, l’operazione #DeRossi resta complessa per motivi ambientali. Ieri, il tecnico romano ha avuto contatti con il #Torino ma c’è nodo ingaggio #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 30, 2025

09:23 - La Lazio continua a spingere per Maurizio Sarri. Come riportato da Alfredo Pedullà, la riunione con l'entourage dell'allenatore è proseguita fino a tarda notte a casa del presidente Claudio Lotito. La società biancoceleste ha confermato di voler trattenere tutti i big della rosa e le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore.