Avanza Gasp

IL TEMPO (L. PES) - La nuova Roma si fa a Firenze. Location di lusso per un incontro che avvicina l'arrivo del nuovo allenatore nella Capitale. Nel pomeriggio di ieri Gasperini ha avuto un faccia a faccia con la proprietà e la dirigenza giallorossa alla presenza dei Friedkin, di Ranieri e di Ghisolfi (oltre che del traduttore del club Claudio Bisceglia). Un colloquio positivo che serviva alle parti per conoscersi e parlare insieme dei piani per il futuro. L'accordo economico non è un problema ma quello che preme all'allenatore di Grugliasco sono le idee e la centralità nel pro-getto giallorosso a livello di scelte. Le prossime ore saranno utili per proseguire verso l'accordo definitivo e, allo stesso tempo, svincolarsi dall'Atalanta per arrivare a una fumata bianca entro il week end. Gasperini vuole lasciare la Dea senza strascichi (da capire se con rescissione consensuale o con dimissioni) e dopo la comunicazione dell'addio dello scorso martedì ora manca il passo formale per interrompere un matrimonio che dura da nove anni. Il club, seppur informato di trattative del tecnico con altre squadre, fa trapelare irritazione per l'incontro di Firenze, ma in ogni caso la decisione è presa e nelle prossime ore Gasp passerà a formalizzare l'addio. Una giornata intensa quella di ieri, con la partenza di Ghisolfi e Ranieri in treno attorno alle 9 e l'arrivo nel capoluogo toscano dove alle 12 circa è sbarcato anche Friedkin arrivato da Londra. Nel frattempo anche il tecnico piemontese aveva rag-giunto Firenze e dopo un pranzo (nella foto della redazione di Radio Manà Manà Sport Roma Ghisolfi e Gasperini al tavolo in un ristorante di Firenze) con la dirigenza è andato in scena il faccia a faccia con la presidenza. Attorno alle 18 Ranieri e Ghisolfi sono tornati nella Capitale e ora attendono i prossi-mi passi con fiducia per arri-vare all'annuncio dell'alle-natore che Sir Claudio ha scelto e individuato come ideale per far ripartire il progetto della Roma dopo un'annata complicata e ripresa proprio grazie al suo lavoro. Al momento del suo arrivo, salvo clamorosi ribaltoni, Gasperini dovrà immediatamente capire quanto servirà intervenire sulla rosa a livello tecnico. Tra calciatori più adatti al suo stile di gioco ed elementi che potrebbero avere più difficoltà a immedesimarsi nel suo metodo di lavoro. Tra i primi certamente Cristante e Mancini (che ha già avuto all'Atalanta) insieme a N'Dicka, Koné, Angelino, Rensch e Pisilli. Meno a loro agio, almeno nelle caratteristiche, sembrano essere giocatori come Paredes, Pellegrini, Dovbyk e Dybala. Situazioni diverse ma complesse per tutti tra infortuni e voci di mercato (soprattutto per il centrocampista argentino) nonostante il rinnovo. Ma nonostante le apparenze difficilmente Gasp rinuncerà a valorizzare le qualità di Dybala (che ha già allenato ai tempi del Palermo). Ranieri lo ha rimesso al centro del progetto e il futuro, almeno per un altro anno visto il rinnovo automatico del contratto scattato durante l'ultimo campionato, è ancora in giallorosso. Sono ore calde in attesa che tutti gli aspetti vengano definiti per permettere l'arrivo di Gasperini a Roma, mentre i tifosi si dividono tra antipatie e speranze, il club si prepara a cominciare un nuovo percorso con un allenatore che negli ultimi anni ha fatto miracoli a Bergamo e a 67 anni ha voglia di rimettersi in gioco con una nuova sfida. C'è attesa per i prossimi passi dopo l'importante incontro delle scorse ore.