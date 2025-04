Trigoria, Roma subito in campo dopo il derby. Calciomercato, il Milan vuole trattenere Abraham. Stadio, Gualtieri: "Notizie importanti nei prossimi giorni"

All'indomani del derby pareggiato per 1-1 contro la Lazio, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. I giallorossi, si sono riuniti al centro sportivo Fulvio Bernardini per iniziare a preparare il match contro l'Hellas Verona di sabato prossimo. Regolare lavoro per chi ieri sera non è sceso in campo, seduta di scarico, invece, per i protagonisti del derby.

Si ricomincia a parlare di calciomercato in casa Roma. Uno dei primi obiettivi è senz'altro la permanenza di Alexis Saelemaekers, il cui prezzo è ulteriormente lievitato negli ultimi mesi. Ghisolfi è già al lavoro per il riscatto del belga, sebbene il Milan non abbia ancora un direttore sportivo con cui trattare. Al momento il prescelto potrebbe essere l'ex Lazio Igli Tare. Un importante pedina potrebbe essere il cartellino di Tammy Abraham, già in forza ai rossoneri, che ha convinto il Diavolo a prendere in considerazione l'idea di confermare l'attaccante inglese.

Si muove qualcosa anche per quanto riguarda la questione stadio. Ospite della trasmissione radiofonica di TeleRadioStereo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha anticipato che nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove notizie per l'impianto sportivo che sorgerà a Pietralata. Entrambe le parti sono al lavoro per poter garantire la corretta costruzione dello stadio.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LEGGO - IL DERBY SI SVEGLIA NELLA RIPRESA, SOULÉ RISPONDE A ROMAGNOLI: 1-1

GASPORT - DERBY DI VIOLENZA: GUERRIGLIA ULTRAS, ROMA SOTTO ASSEDIO. 13 GLI AGENTI FERITI

LA REPUBBLICA - SVILAR E SOULÉ SALVANO LA ROMA, CHAMPIONS PIÙ LONTANA

I VOTI DEGLI ALTRI - SOULÉ "SI CARICA LA SQUADRA SULLE SPALLE", SVILAR "IL PIÙ DECISIVO DELLA STAGIONE". DOVBYK "NON TIENE UN PALLONE", RANIERI "DOVEVA FARE DI PIÙ PER VINCERE"

CALCIOMERCATO ROMA: IL MILAN PROVERÀ A TENERE ABRAHAM

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "L'ATTENZIONE SUL FUTURO ALLENATORE RISCHIA DI CONTAGIARE LA SQUADRA" - SORRENTINO: "DERBY NON DA ZONA CHAMPIONS MA DA EUROPA LEAGUE"

LAZIO-ROMA, MALAGÒ: "IO CEO DELLA ROMA? BELLA FANTASIA"

IN THE BOX - ORA SERVE UN SEGNALE FORTE

TRIGORIA: RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI. SCARICO PER CHI HA GIOCATO IL DERBY (FOTO E VIDEO)

GUALTIERI: "NOTIZIE POSITIVE E IMPORTANTI SULLO STADIO NEI PROSSIMI GIORNI"

CALCIOMERCATO ROMA: SERVE UN ALTRO ATTACCANTE. OCCHI SU LUCCA, KRSTOVIC E PAIXAO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24