I VOTI DEGLI ALTRI - Soulé "si carica la squadra sulle spalle", Svilar "il più decisivo della stagione". Dovbyk "non tiene un pallone", Ranieri "doveva fare di più per vincere"

Termina 1-1 l’attesissimo Derby della Capitale, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo a reti bianche la Lazio sblocca la gara a inizio ripresa con il colpo di testa di Romagnoli, ma al minuto 69 il capolavoro di Soulé con il mancino pareggia i conti. Proprio l’argentino è uno dei migliori in casa Roma (7.57): “Nella ripresa si carica la squadra sulle spalle. Accelerazioni a non finire, è l'incubo di Pellegrini e, da casa sua, pareggia i conti con un gran sinistro” (Il Romanista). Super protagonista del match anche Mile Svilar (7.57), autore di numerose parate fondamentali: "Si conferma di gran lunga il calciatore più decisivo della stagione. Questo punto ha anche la sua firma" (Il Tempo). Bocciatura netta, invece, per Artem Dovbyk (4.86): "Se un centravanti lo noti soltanto sui corner avversari perché spazza l'area, è sinonimo di un problema serio. L'impegno non manca, per carità, ma non riesce a tenere un pallone che sia uno" (Il Messaggero). Sufficienza per Claudio Ranieri (6.07): "Lascerà la Roma senza aver mai perso un derby. Però stavolta doveva fare di più per vincere il sesto su sei" (La Repubblica).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.57

Celik 6.29

Mancini 5.57

Ndicka 6.00

Angelino 5.50

Paredes 5.36

Koné 6.50

Soulé 7.57

Pellegrini 5.21

Saelemaekers 5.86

Dovbyk 4.86

Cristante 5.86

Shomurodov 5.83

Baldanzi 6.00

Rensch ng

El Shaarawy ng

Ranieri 6.07

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7.5

Celik 6.5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Angelino 5.5

Paredes 5.5

Koné 6.5

Soulé 7

Pellegrini 5.5

Saelemaekers 6

Dovbyk 5

Cristante 6

Shomurodov 6

Baldanzi ng

Rensch ng

El Shaarawy ng

Ranieri 6.5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7.5

Celik 6

Mancini 5.5

Ndicka 6

Angelino 6

Paredes 5.5

Koné 6.5

Soulé 7.5

Pellegrini 5.5

Saelemaekers 6.5

Dovbyk 5

Cristante 6

Shomurodov ng

Baldanzi ng

Rensch ng

El Shaarawy ng

Ranieri 6

IL MESSAGGERO

Svilar 7.5

Celik 6

Mancini 5.5

Ndicka 6.5

Angelino 5

Paredes 5

Koné 6.5

Soulé 7.5

Pellegrini 5

Saelemaekers 5

Dovbyk 4

Cristante 6

Shomurodov 5

Baldanzi ng

Rensch ng

El Shaarawy ng

Ranieri 6

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 8

Celik 6.5

Mancini 5

Ndicka 6

Angelino 5

Paredes 5.5

Koné 6.5

Soulé 7.5

Pellegrini 5

Saelemaekers 5

Dovbyk 4.5

Cristante 6

Shomurodov 6

Baldanzi ng

Rensch ng

El Shaarawy ng

Ranieri 6

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Celik 6

Mancini 5

Ndicka 5.5

Angelino 5.5

Paredes 5.5

Koné 6

Soulé 8

Pellegrini 5.5

Saelemaekers 6.5

Dovbyk 5

Cristante 5.5

Shomurodov 6

Baldanzi ng

Rensch ng

El Shaarawy ng

Ranieri 6

IL TEMPO

Svilar 8

Celik 6.5

Mancini 5.5

Ndicka 5.5

Angelino 5.5

Paredes 5.5

Koné 6.5

Soulé 7.5

Pellegrini 5

Saelemaekers 5.5

Dovbyk 5

Cristante 6

Shomurodov 6

Baldanzi ng

Rensch ng

El Shaarawy ng

Ranieri 6

IL ROMANISTA

Svilar 7.5

Celik 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6

Angelino 6

Paredes 5

Koné 7

Soulé 8

Pellegrini 5

Saelemaekers 6.5

Dovbyk 5.5

Cristante 5.5

Shomurodov 6

Baldanzi 6

Rensch ng

El Shaarawy ng

Ranieri 6