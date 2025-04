La Roma ha un problema in attacco. Il sistema con la doppia punta sta dando i suoi frutti ed è stato decisivo con Udinese, Lecce, Juventus e Lazio, ma Ranieri ha spiegato: "Non posso schierarli dal 1’ entrambi perché non ho cambi nella ripresa”. In estate i giallorossi andranno su un altro attaccante, da affiancare a Dovbyk: sulla lista di Ghisolfi ci sono i nomi di Lucca, Paixao e Krstovic.

(calciomercato.com)

