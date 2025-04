PRUZZO: "La Roma ha giocato per non perdere" - JURIC: "Squadra passiva in due partite che potevano cambiare la stagione"

Il derby ormai appartiene al passato e oggi la squadra giallorossi si è allenata per preparare il match con il Verona. Le voci dell'etere romano, ovviamente, si sono concentrate sulla stracittadina di ieri, commentando prestazione e atteggiamento delle due squadre. "La Roma ha giocato per non perdere questo derby", il pensiero di Roberto Pruzzo. "Molto deluso dalla gara di ieri, la squadra mi è sembrata troppo passiva in due partite che potevano cambiare la stagione", invece, il pensiero di Marco Juric.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Non è stata una bella partita, la Lazio ha avuto più occasioni della Roma (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Derby orribile, è stata una brutta partita. Sono amareggiata, mi aspettavo una Roma più aggressiva e convinta di potercela fare (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Lazio avrebbe meritato di vincere, Svilar è stato il migliore in campo e ha fatto la differenza. I biancocelesti non hanno attaccanti: se Dovbyk avesse giocato nella Lazio sarebbe finita 3-1 (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Negli ultimi 20 minuti mi sarei aspettato un assalto all’arma bianca da parte della Roma (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini è un giocatore che si esalta quando la squadra funziona. Mi auguro per lui e per la Roma che questo sia stato il suo ultimo derby (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha giocato per non perdere questo derby. Entrambe le squadre hanno grandi difficoltà in attacco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pisilli è uscito dai radar, è praticamente un mese che non gioca più. La Roma, quando si è alzata l’asticella, non è riuscita a fare lo step in più caratterialmente e come qualità: credo purtroppo che il livello della squadra oggi sia questo, da 6°-7° posto (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Mi aspettavo la gara della vita da parte della Roma (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma avrebbe potuto fare di più, non è stato un bel derby. Champions? Molto complicata guardando la classifica (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Molto deluso dalla gara di ieri, la squadra mi è sembrata troppo passiva in due partite che potevano cambiare la stagione (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)