Calciomercato Roma: il Milan proverà a tenere Abraham

Il futuro di Tammy Abraham è ancora da decifrare, ma il centravanti inglese potrebbe restare al Milan. L'attaccante di proprietà della Roma si trova nel club rossonero con la formula del prestito secco fino al 30 giugno, ma la sua permanenza potrebbe prolungarsi. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il Diavolo è chiamato a definire le alternative a Santiago Gimenez in vista della prossima stagione e Abraham sta facendo bene. Per acquistarlo a titolo definitivo servirà trovare un accordo con la Roma e chissà che non diventi proprio la prima missione di Igli Tare, tra i principali candidati al ruolo di direttore sportivo.

(gasport)