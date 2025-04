IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "L'attenzione sul futuro allenatore rischia di contagiare la squadra" - SORRENTINO: "Derby non da zona Champions ma da Europa League"

La Roma si ripete e dopo l’1-1 contro la Juventus pareggia nel derby contro la Lazio con lo stesso risultato. I biancocelesti passano in vantaggio al 47’ con il colpo di testa di Romagnoli, ma la perla di Soulé con il mancino fissa il punteggio sul definitivo 1-1: "Abbiamo assistito a un derby non da zona Champions, semmai un po' più sotto, da Europa League", scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero. Paolo Condò del Corriere della Sera critica aspramente il comportamento dei calciatori durante la partita: "Chiunque veniva anche solo sfiorato stramazzava a terra fingendo dolori inimmaginabili e costringendo l'arbitro a continue interruzioni. Se la Var indagasse anche chi imbroglia, Roma e Lazio avrebbero finito 5 contro 5". Guido D'Ubaldo, invece, analizza sul Corriere dello Sport gli effetti dell'addio di Claudio Ranieri e le voci sul nuovo allenatore: "L'attenzione su quello che succederà nella prossima stagione rischia di contagiare anche la squadra. Bisogna spingere sull'acceleratore nelle ultime sei partite. Poi ci sarà tutto il tempo per pensare al nuovo allenatore e alla Roma che sarà".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. VOCALELLI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

E così nella corsa Champions, a sei giornate dalla fine, sorridono Gasperini e Tudor. [...] Il pareggio nel derby non può accontentare la Roma, che adesso è a cinque punti dal quarto posto e non accontenta la Lazio, che ha costruito di più ed è stata frenata soprattutto da un super Svilar. Vero che anche Mandas ha compiuto un autentico miracolo su un colpo di testa di Mancini, ma il suo collega ha avuto molto più lavoro da sbrigare. E lo ha fatto alla sua maniera, sfoggiando senso del piazzamento, reattività, esplosività e coraggio. È finita così 1-1, e viene da chiedersi - e spieghiamo immediatamente il perché - se c'è ancora qualcuno che non crede alla legge dell'ex o alla forza che ti trasmettono i grandi campioni anche senza giocare. Sì, perché la rete biancoceleste è stata confezionata da due che hanno giocato in giallorosso: Luca Pellegrini e Romagnoli. [...] Dall'altra parte la magia è riuscita invece a Soulé, che ha firmato una rete d'autore - con un arcobaleno che ha illuminato la serata - ed è andato immediatamente in panchina ad abbracciare Dybala. Il suo punto di riferimento.

A quel punto la gara si è idealmente conclusa, perché tutte e due le squadre hanno continuato a provarci, preoccupandosi però di non offrire il fianco al rivali. Ranieri, che ha giocato i derby italiani a Roma, Milano, Torino e Genova, chiude così con un pareggio in una stracittadina che nulla toglie al fantastico lavoro che lo ha portato a infilare una serie infinita di risultati positivi. E se la zona Champions sembra allontanarsi, anche una qualificazione all'Europa League dovrebbe essere salutata con grandissima soddisfazione. [...]

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

È bastato tenderli per benino, quei nervi, per ottenere un derby tra i più brutti e sporchi degli ultimi anni. [...] Mile Svilar ha tenuto in vita - e in almeno tre occasioni - la Roma; Matias Soulé si è inventato un prezioso gol alla Dybala. [...] Il pari non fa né bene, né malissimo a entrambe: lascia le cose come stavano, autorizzando ancora qualche speranza europea. “Felici e scontenti” è la sintesi perfetta di un risultato e di atteggiamenti che ci hanno fatto tornare ai derby di Roma dei primi anni Novanta.

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

La domanda più ricorrente tra i tifosi giallorossi riguarda il futuro: "Chi sarà il prossimo allenatore della Roma?". Si cerca un segnale, un indizio, per capire chi prenderà il posto di Claudio Ranieri. [...] Questa attenzione su quello che succederà nella prossima stagione rischia di contagiare anche la squadra. Eppure mancano ancora sei partite alla fine del campionato, bisognerebbe concentrarsi sul presente, per provare a centrare un piazzamento europeo, per non vanificare la splendida rimonta firmata Ranieri. Invece ieri la Roma è scesa in campo come se fosse tornata venerdì da un viaggio quasi al Polo Nord. [...] Ci sarebbe voluto qualcosa in più per ribaltare il risultato, ma Dovbyk era in serata no e non è bastato l'ingresso di Shomurodov. La Roma conferma una certa difficoltà a vincere contro le grandi. Era così con Fonseca e Mourinho, anche Ranieri non è riuscito a cambiare il trend, finora all'attivo c'è solo il successo dell'andata nel derby. Ma sir Claudio può chiudere la sua straordinaria carriera di allenatore pregiandosi di non aver mai perso una stracittadina. Le ha vinte tutte e ha pareggiato l'ultima. A cinque punti dal quarto posto (che sembra francamente difficile da raggiungere), bisogna spingere sull'acceleratore nelle ultime sei partite. Poi ci sarà tutto il tempo per pensare al nuovo allenatore e alla Roma che sarà.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Il sinistro piazzato da Matias Soulé sotto la traversa permette ai compagni di insistere nella striscia di risultati utili, diventati 16: 11 vittorie e 5 pareggi, totale 38 punti, raccolti dopo la sconfitta a Como del 15 dicembre e senza mai perdere nel nuovo anno. Il pari in rimonta contro la Lazio (1-1) regala, al tempo stesso, la definitiva imbattibilità nel derby a Ranieri. Ha solo interrotto, al sesto incrocio, la serie di vittorie, cinque su cinque, cominciata nel 2009, subendo solo tre reti. [...] La gaffe subito dopo l'intervallo ha rischiato di incidere sul risultato, regalando la rete alla Lazio. La distrazione certifica il vizio che Ranieri non è proprio riuscito a eliminare nel comportamento dei suoi giocatori dentro l'area di rigore su corner o su punizione. Nessuna novità, giallorossi recidivi. [...] Su 33 gol incassati, addirittura 13 sono arrivati su palla inattiva. [...] Il nuovo allenatore dovrà quindi dedicarsi all'addestramento in questa cruciale situazione di gioco. [...]

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

Il salto di qualità della Roma sotto il papato di Claudio Ranieri è stato ampiamente celebrato e il punto ottenuto nel derby la mantiene in testa nella graduatoria del ritorno. Però l'1-1 di ieri, che va un po' più stretto alla Lazio (c'è voluto un capolavoro di Soulé per raddrizzarla), inchioda i giallorossi a una serie finale di successi che il calendario non autorizza a considerare probabili. [...] Il derby di Roma è la partita peggiore del campionato per l'astio che sempre l'avvelena. Ieri si è andati oltre non tanto per i calcioni, che fanno parte del gioco, ma per le simulazioni: chiunque veniva anche solo sfiorato stramazzava a terra fingendo dolori inimmaginabili e costringendo l'arbitro a continue interruzioni. Se la Var indagasse anche chi imbroglia, Roma e Lazio avrebbero finito 5 contro 5.

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] Pareggio è stato e forse va bene a tutti, anche se si faticherà ad ammetterlo. Meglio la Lazio in assoluto e nel complesso, ma le individualità della Roma hanno colmato il potenziale gap: l'eroe nitido della gara è Mile Svilar, che ha ricordato un altro Ragno Nero giallorosso come Fabio Cudicini, mentre la prodezza balistica di Soulé ha scacciato il ricordo dell'assenza di Dybala. [...] Il risultato è che abbiamo assistito a un derby non da zona Champions, semmai un po' più sotto, da Europa League: Atalanta e Juve hanno pure allungato. Derby freddo, a bassa intensità, in cui più che la paura poterono le rispettive debolezze. Non riuscendo ad afferrarsi, a trovare dentro il meglio dei propri talenti finiti chissà dove, Lazio e Roma si sono aspettate, persino rispettate. Temevano se stesse più dell'avversario. A nulla è servito il richiamo ai valori altissimi espresso dalle scenografie delle curve, che come sempre hanno salutato a dovere l'evento, nonostante una certa pomposità nell'ispirazione. [...] La Roma appare quasi al lumicino anche se allunga a 16 gare la serie senza sconfitte, e anche Ranieri dopo l'ultimo derby della sua vita ci sembra cominci ad allontanarsi. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Due perle, una per parte e il derby della Capitale si chiude in pareggio. Apre il colpo di testa da attaccante vero di Romagnoli che pur facendo il centrale difensivo questo «numero» ce lo ha da sempre, chiude sempre nella ripresa l'eurogol di Soulé che segna la prima rete in una stracittadina della Capitale. Un risultato che non fa feriti ma nemmeno eroi (portieri a parte: bene Mandas, benissimo Svilar) e che blocca le due squadre della Capitale a ridosso della zona Champions. [...] La Roma con questo punticino inizia davvero a pensare che l'unica soluzione per la prossima stagione è l'Europa League. [...] Il bilancio complessivo, per quello che può valere, forse pende più dalla parte dalla squadra di Baroni scesa in campo per rimettere in pari i conti dopo il ko dell'andata. La Roma paga un tempo regalato e si salva solo perché i biancocelesti non sono riusciti a chiuderla nel momento cruciale della serata: Ranieri lascia comunque da imbattuto nei derby capitolini. [...] La Roma limita i danni ma resta dietro due punti e ha davanti sei squadre: difficile pensare positivo a questo punto della stagione calendario alla mano. Ma il, «non è finita fino alla fine» vale per tutti... Roma compresa.