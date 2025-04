Passi avanti per il rinnovo di Svilar: offerti 4 milioni a stagione. Calciomercato: Steijn apre al trasferimento alla Roma, Allegri vuole il Milan

Continua la preparazione della Roma in vista della partita contro l'Inter, slittata a domenica 21 maggio alle ore 15 a causa dei funerali di Papa Francesco in programma nella giornata di sabato. I giallorossi hanno lavorato anche quest'oggi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e Victor Nelsson non ha ancora recuperato dal problema al piede.

Intanto continua a muoversi qualcosa sul fronte calciomercato: la Roma sembra più vicina al rinnovo di Mile Svilar e la nuova offerta si aggira intorno ai 4 milioni di euro bonus inclusi. Le parti stanno discutendo anche di un eventuale inserimento di una clausola rescissoria. In vista della prossima stagione, invece, il nome più caldo è Sem Steijn: il trequartista del Twente ha aperto al trasferimento nella Capitale, ma sulle sue tracce ci sono anche Feyenoord e Inter.

Per quanto riguarda il tema legato al nuovo allenatore, Massimiliano Allegri sembra preferire il Milan alla Roma e lo avrebbe dichiarato anche ai suoi amici più intimi.

