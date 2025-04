La Roma cerca gol e punta Steijn

Qualcuno lo chiama corto muso, per Ranieri è assenza di freddezza sotto porta. La Roma segna poco e non è un caso che nelle ultime dodici partite di campionato, in nove la squadra abbia segnato solo un gol. [...] Aspettando allora la scelta sul prossimo allenatore, i giallorossi stanno cercando gol per la nuova stagione. Gli occhi di Ghisolfi ora sono puntati su Sem Steijn del Twente.

Quarantasei gol in una stagione e mezzo. A segnarli è un ragazzo di 23 anni che gioca da trequartista. Esploso un anno fa, adesso Steijn è arrivato a 27 gol in tutte le competizioni: è il capocannoniere dell'Eredivisie e ha attirato l'interesse di molti club. E Ghisolfi, che il campionato olandese lo conosce bene, vuole cogliere la palla al balzo e strapparlo alla concorrenza. Il Feyenoord è molto più che interessato e in patria si è parlato anche di interesse dell'Inter. [...]

Steijn sarebbe più che felice di abbracciare i colori giallorossi. Anzi ha già fatto sapere di essere interessato. Il giallo resta sul costo del suo cartellino. I media olandesi parlano di una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, opzione che però viene smentita dal Twente, pronto ad ascoltare offerte da minimo 18/20 milioni di euro. Insomma, la Roma sta lavorando sull'affare ed è pronta a fare sul serio.

(corsport)