MATTIOLI: "Sapere che Ranieri andrà via ha creato un contraccolpo psicologico" - TORRI: "Fosse rimasto De Rossi la Roma avrebbe qualche punto in più"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è l'addio di Claudio Ranieri al termine della stagione: "Sapere che a fine anno andrà via ha creato un contraccolpo psicologico", afferma Mario Mattioli. Piero Torri, invece, parla di Daniele De Rossi: "Se fosse rimasto oggi la Roma avrebbe potuto avere anche qualche punto in più rispetto agli attuali".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

L'obiettivo della Roma deve essere quello di vincere contro l'Inter, con la speranza che i nerazzurri pensino al Barcellona. Bisogna evitare la qualificazione in Conference League (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sapere che Ranieri a fine anno andrà via ha creato un contraccolpo psicologico. Comunque andrà, a giugno si ripartirà da capo. La società non si sta stringendo intorno alla squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo che, restando con De Rossi, oggi la Roma avrebbe potuto avere anche qualche punto in più rispetto agli attuali (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Giusto ripartire da Dovbyk solo se il nuovo allenatore lo riterrà adatto al suo gioco (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

Per una squadra ambiziosa e vincente non bisogna farsi intossicare da questa inutile clemenza da perdenti di successo: via nani, ballerine, sarcofaghi superflui alla causa giallorossa (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)