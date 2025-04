L'eredità di Ranieri: da Soulé a Koné fino a Svilar, la nuova Roma mette le basi

[...] Chiunque arrivi il prossimo anno, dovrà accettare che la parola di Ranieri avrà un peso nelle scelte. Sir Claudio darà dei consigli anche basandosi sull'esperienza di questi ultimi mesi. Proviamo dunque a capire quali potranno essere le indicazioni del tecnico.

Senz'altro, c'è una lista di giocatori su cui puntare e che hanno convinto tutti. La certezza principale è Mile Svilar. Prima bisogna ancora pensare alla questione contrattuale, ma, i giallorossi si sentono sereni. Certe anche le conferme di Ndicka, Mancini e del terzetto argentino formato da Dybala, Paredes e Soulé. Insieme a loro anche Angelino, a meno che per questi giocatori non arrivi un'offerta irrinunciabile. Da confermare anche Manu Koné così come Pisilli e Baldanzi.

C'è invece il gruppo su cui iniziare a riflettere. I primi due sulla lista sono Pellegrini e Cristante. Va risolto, inoltre, il rebus Saelemaekers, che è solo in prestito dal Milan. Da capire, poi, il futuro di Gollini, Shomurodov e Dovbyk. La realtà è che la Roma valuterà se cederli o meno solo davanti ad offerte eque. In bilico ci sono anche Rensch, Celik ed El Shaarawy. Chi va sicuramente via è Hummels che ha da poco annunciato il suo ritiro, mentre, non sono piaciuti a Ranieri gli acquisti fatti nel mercato di gennaio. Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath non sono stati considerati all'altezza. Infine, via anche Saud e Sangaré, ritenuti inadeguati. Poi al resto ci penserà il nuovo tecnico.

