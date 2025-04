Calciomercato, Allegri in attesa del Milan: ha confessato agli amici la voglia di tornare in rossonero

Tra le panchine che probabilmente cambieranno in estate c'è anche quella del Milan. Secondo quanto scrive il sito sportivo, l'obiettivo del club rossonero è quello di tornare subito competitivo per il titolo e l'idea è quella di creare una base italiana. All'interno del pezzo, che spiega le mosse del Milan, si parla anche di Massimiliano Allegri: l'allenatore starebbe attendendo una chiamata del Milan che non è ancora arrivata e avrebbe confessato agli amici di voler tornare sulla panchina rossonera. Il suo nome, come quello di Vincenzo Italiano, è finito spesso nei discorsi tra Furlani e i vari candidati al ruolo di direttore sportivo.

(calciomercato.com)

