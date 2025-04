C'è una plusvalenza vietata: è Koné

Manu Koné sembra destinato a diventare uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il francese si è lasciato alle spalle un periodo non troppo brillante ed ora è tornato ad essere un perno imprescindibile della Roma di Ranieri. Non è un mistero che dopo l'exploit con la Francia il centrocampista sia finito nel mirino del PSG, ma, a Trigoria nessuno vuole lasciarlo andare. [...]

Koné in questo finale di stagione è chiamato a dare risposte importanti, a partire dal match di domenica contro l'Inter. A San Siro c'è bisogno del suo dinamismo. Il francese è ciò che alla Roma è mancato negli ultimi anni. [...] Acquistato per 18 milioni più 2 di bonus, ora il calciatore vale già il doppio. Il suo cartellino è già valutato intorno ai 40 milioni di euro ed ha ancora margini di crescita enormi. L'intenzione dei giallorossi, però, non è quella di farci plusvalenza, ma, quella di metterlo al centro del progetto. [...]

(corsport)