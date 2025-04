Il rebus legato al nuovo allenatore della Roma non è stato ancora risolto e tra i candidati c'è anche Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia. L'ex attaccante e tecnico giallorosso è stato avvistato nella Capitale e ha cenato nel noto ristorante 'Felice a Testaccio': "Grazie per essere tornato a trovarci", la didascalia che accompagna la foto in cui Montella posa con lo staff del ristorante.

