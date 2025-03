Ripresa verso il Lecce, shock Dybala: operazione al tendine e stagione finita. La Procura FIGC apre un fascicolo sul caso plusvalenze Roma

Giornata molto importante in casa Roma e la notizia principale riguarda ovviamente le condizioni di Paulo Dybala: la Joya, in accordo con la famiglia Friedkin, ha deciso di operarsi in seguito alla lesione del tendine semitendinoso sinistro e la sua stagione può considerarsi conclusa. L'intervento verrà effettuato tra lunedì e martedì e avverrà in una clinica all'estero.

Intanto gli uomini di Claudio Ranieri sono tornati ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria dopo tre giorni di riposo e hanno iniziato la preparazione in vista della partita contro il Lecce, valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma sabato 29 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare.

Inoltre la Procura FIGC ha aperto un fascicolo sulle eventuali plusvalenze effettuate dalla Roma ai tempi di James Pallotta. L'inchiesta è ancora in una fase iniziale e il procuratore Giuseppe Chiné non ha ancora ascoltato alcun tesserato ex giallorosso.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

