La Procura FIGC ha deciso di aprire un fascicolo sulla Roma. Al centro delle indagini il caso plusvalenze che ha già visto il rinvio a giudizio per l’ex presidente giallorosso James Pallotta e di cinque ex dirigenti (Fienga, Baldissoni, Gandini, Francia e Malknecht). Le indagini sono ancora in una fase embrionale con il procuratore Chinè che non ha ancora ascoltato nessuno tesserato, o ex, giallorosso.

(ansa)