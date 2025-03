Svilar-Roma, rinnovo in alto mare: due milioni tra domanda e offerta

LEGGO (F. BALZANI) - Una distanza di circa due milioni tra domanda e offerta. Il rinnovo di Mile Svilar con la Roma è decisamente in alto mare. Il portiere, assoluto protagonista nelle ultime due stagioni, infatti avrebbe ricevuto una proposta di aumento di stipendio decisamente ridotta rispetto alle aspettative: poco meno di 2 milioni rispetto al milione attuale. Una prima offerta che piaciuta decisamente poco al portiere cercato anche da Chelsea e Bayern Monaco e con un valore di mercato decisamente alto.

Svilar pensa di meritare un contratto da top e quindi non inferiore ai 4 milioni a stagione considerati anche gli stipendi dei compagni. Una trattativa difficile quindi nonostante la volontà del portiere di voler restare nella capitale e il rendimento altissimo di questa stagione. Con 85 parate e 30 gol subiti il belga è secondo solo a Milinkovic-Savic del Torino in serie A. Nessun passo in avanti, invece, per il rinnovo di Hummels che a giugno dovrebbe salutare. "A Bilbao l’errore più grande della mia carriera, ma l’espulsione è stata esagerata", ha detto il tedesco nel suo podcast. Al suo posto potrebbe arrivare l’italo-argentino Balerdi dal Marsiglia.