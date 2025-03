Friedkin for Paulo

Sono ore di attesa, consulti e confronti. Ma soprattutto sono ore di decisioni, quelle che Paulo Dybala e la Roma prenderanno tra oggi e domani sulla modalità del recupero dalla lesione al tendine subita nella sfida di domenica scorsa contro il Cagliari. [...] Il primo aspetto, quello più importante da considerare nell'intera vicenda, è che la Roma e lo staff di Dybala sono sulla stessa lunghezza d'onda, stanno lavorando insieme con fiducia e unità d'intenti per trovare la soluzione migliore per il ragazzo. [...] Dybala è più sereno grazie al grande supporto che i Friedkin gli stanno dando nell'aiutarlo a scegliere il miglior percorso di recupero. [...]

Il primo a essere stato contattato è naturalmente il dottore di fiducia dei Friedkin, il professor Georg Ahlbaumer che dirige la Klinik Gut di St Moritz. [...] E' stato contattato anche il dottor Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, l'ex storico medico del Bayern Monaco esperto nel trattamento degli infortuni al ginocchio e ai tendini. [...] Nelle prossime ore, tra oggi e domani, Dybala e lo staff medico della Roma prenderanno la decisione definitiva. [...] Anche l'ipotesi dell'intervento - quella meno probabile - fino a ieri non era stata scartata del tutto. Al momento i fattori della crescita sembrano essere l'opzione più probabile, ma la scelta sarà presa anche in base ai tempi di recupero. Che di certo non sarà lampo. [...]

