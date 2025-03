Saelemaekers: la chiave è Cristante?

C'era un accordo verbale, con un possibile riscatto a circa dieci milioni di euro. Un accordo tra Roma e Milan risalente alla scorsa estate, [...] una sorta di gentlemen agreement travolto poi dalla realtà dei fatti. Perché nel frattempo Alexis Saelemaekers (ora in prestito) ha piazzato la sua miglior stagione in assoluto, come prestazioni e come numeri (finora 6 gol e 5 assist in 26 partite). [...]

Ed allora è evidente come andare ad acquistarlo per la Roma ora sarà più complicato di prima, sostanzialmente per due motivi: il Milan ha alzato la posta e adesso chiede almeno 20 milioni di euro; a Sergio Conceicao [...] non dispiacerebbe il ritorno a Milano del belga. La Roma, però, non intende mollare la presa e presto tornerà alla carica per cercare una soluzione. A Trigoria sanno che al Milan piace Bryan Cristante. [...] Ed allora il centrocampista potrebbe essere inserito come parziale contropartita, con un conguaglio magari di 8-10 milioni a chiudere la partita.

(gasport)