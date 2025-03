Ucraina-Belgio: Dovbyk non convocato. Il ct Rebrov: "Ha la febbre alta, oggi non si allenerà" (FOTO)

Notizia a sorpresa questa mattina in vista dello spareggio di Nations League di stasera (ore 20.45) tra Ucraina e Belgio: l'attaccante della Roma Artem Dovbyk non figura sulla lista dei convocati (insieme a Bondar) e non sarà quindi della partita.

? Squad list for ?? ❌ Dovbyk

❌ Bondar pic.twitter.com/RWOClmNRQ6 — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 20, 2025

Sul sito ufficiale dell'Ucraina Serhiy Rebrov (intervenuto in conferenza stampa) ha chiarito la situazione legata al centravanti giallorosso. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda i giocatori, Artem Dovbyk aveva la febbre alta. Purtroppo si tratta di un'infezione. I nostri medici stanno facendo tutto il possibile, vedremo domani. Oggi non si allenerà con il gruppo. Anche Maksym Taloverov è arrivato in nazionale con un infortunio e ora è tornato al suo club. Gli altri ragazzi stanno lavorando e si stanno preparando, capiscono quanto siano importanti queste due partite per la nostra squadra".

(uaf.ua)

