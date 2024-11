Domani Union SG-Roma: out Ndicka ed Hermoso. Juric: "Bisogna fare risultati", Svilar: "A volte sentiamo che tutto è contro di noi"

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Hellas Verona, domani la Roma sarà di scena a Bruxelles per disputare la quarta giornata del girone unico di Europa League contro l'Union SG. I giallorossi, a quota 4 punti in classifica, sono alla ricerca di una vittoria per tornare a sperare di arrivare nei primi 8 posti, il che consentirebbe di saltare un turno. Per il match di domani, la Roma ha diramato la lista dei convocati: gli unici assenti saranno Evan Ndicka, febbricitante, Mario Hermoso, Alexis Saelemaekers, ancora alle prese con un infortunio e Samuel Dahl, non inserito in lista UEFA.

Arrivati in Belgio, all'interno dello stadio Re Baldovino, l'ex Heysel, si è poi svolta la consueta conferenza stampa. Ivan Juric ha risposto alle domande dei giornalisti riguardanti per lo più il suo futuro e la precarietà della sua panchina.

Insieme al tecnico croato, è intervenuto anche il portiere Mile Svilar, ormai uno dei punti fermi della formazione giallorossa. Il belga ha affrontato il delicato discorso riguardante gli arbitri che in questo inizio di campionato hanno penalizzato la Roma.

